Remco Evenepoel denkt te weten wie de echte kopman is bij Jumbo-Visma

Jumbo-Visma heeft met Primoz Roglic en Jonas Vingegaard twee potentiële winnaars van de Vuelta aan de start gebracht. Voor Remco Evenepoel is het al wat duidelijk wie de vooruitgeschoven man is.

Jumbo-Visma lijkt in deze Vuelta opnieuw het sterkste team te worden. De Nederlandse formatie bracht met Jonas Vingegaard en Primoz Roglic al twee potentiële winnaars aan de start en heeft met Sepp Kuss nog een extra ijzer in het vuur.

De Amerikaan heeft nu bijna drie minuten voorsprong op Evenepoel, maar ook op zijn kopmannen Roglic en Vingegaard. Kuss kan een klassement rijden, hij werd in de Giro al 14de, in de Tour 12de.

"Die mannen hebben plus Kuss drie kaarten om te spelen. Ze moeten zien wat hij doet in de tijdrit, want op papier is Kuss misschien wel hun beste klimmer in deze Vuelta. Ik denk persoonlijk ook wel dat Primoz de betere van de twee is, en dus hun kopman is", zei Evenepoel donderdag bij Het Nieuwsblad.