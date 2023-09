Jonas Vingegaard vol lof voor Remco Evenepoel

Jonas Vingegaard verloor een paar seconden op Remco Evenepoel en Primoz Roglic in de etappe van

Jonas Vingegaard moest in de finale sprint de duimen leggen voor Roglic, Evenepoel en Ayuso. En eerder versnellen zat er ook niet in.

Te sterk

"Evenepoel was te sterk. Ik had geen kans meer om nog aan te vallen", aldus Jonas Vingegaard in een reactie na de achtste rit in de Vuelta.

"Voor mij persoonlijk was het niet mijn beste dag. Ik hoop erop dat het beter gaat worden en dat mijn beste dagen nog komen de komende twee weken."