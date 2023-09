🎥 UPDATE: Lotte Kopecky knalt naar fameuze dubbelslag op Belgische bodem, dame in het groen wint in de Ardèche

Lotte Kopecky heeft al zoveel bereikt dit seizoen, maar er komt maar geen verval op. Op de tijdritfiets haalde ze nog eens het beste in zich naar boven, op Belgische bodem dan nog. Kopecky won de tijdrit in de Simac Ladies Tour en is ook de nieuwe leidster.

Met een tijdrit van 7,1 kilometer in Leuven heeft de Simac Ladies Tour België aangedaan. De grote vraag was of Charlotte Kool in het werk tegen de klok haar leiderstrui kon behouden. Georgie Howe van Jayco AlUla zette een eerste richttijd neer, maar toen moesten de grote kanonnen er nog aankomen.

Het duurde tot de aankomst van ploeggenote Georgia Baker tot haar tijd geklopt werd. Christina Schweinberger van Fenix-Deceuninck ging op haar beurt nog enkele seconden sneller. Annemiek van Vleuten kwam niet in de buurt van de toptijden.

Vanuit Belgische ooghoek was het uitkijken naar Lotte Kopecky. En jawel, de Belgische kampioene tijdrijden deed heel wat beter dan de concurrenten. Met een tijd van 8.59 dook ze als enige onder de 9 minuten! Markus kwam als enige in de buurt en strandde op 2 seconden. Dit is ook het verschil tussen beiden in het klassement. Bäckstedt werd derde.

Update: ook in de Ronde van de Ardèche, een Franse rittenkoers, is er gekoerst. Daar zaten ze aan de derde rit. De Poolse Pikulik spurtte in de rit van en naar Avignon naar winst, in de groene trui die eigenlijk aan leidster Drummond toebehoorde. De Canadese Van Dam legde beslag op de tweede plek en de Italiaanse Zanardi werd derde.