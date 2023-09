Remco Evenepoel richt boodschap tot ploegmaats en legt uit waarom hij enorm zo positief is over stelling van Vingegaard

Remco Evenepoel en Jonas Vingegaard zijn twee grote namen in de Vuelta. Wanneer een stelling wordt ingenomen door één van hen, is het interessant om te zien hoe de andere reageert.

Remco Evenepoel keek al vooruit en verklaarde het prestigesprintje aan het eind van rit 11, maar reageerde ook nog bij Eurosport op het verloop van die etappe. "Er is altijd wat zenuwachtigheid met een klim in de finale, maar we deden het uitstekend om uit de problemen te blijven", aldus een tevreden Evenepoel.

Die alludeerde er zo al op dat het rustig bleef onder de favorieten op de laatste beklimming. Soudal Quick-Step reed daar wel prominent in beeld. "Ik zei mijn ploegmaats zelfs om wat te vertragen, want het is niet aan ons om de koers in handen te nemen. Ze waren misschien wat enthousiast, maar ze hebben wel geluisterd."

Het lijkt erop dat we onvoorspelbaar zijn

"Het had geen zin om op deze klim een hoger tempo te rijden", oordeelde Evenepoel. Vingegaard had wel een aanval verwacht van de concurrentie, onder meer van Evenepoel. "Dat is goed. Het lijkt erop dat we wat onvoorspelbaar zijn", krijgt de mening van de Tourwinnaar een warm onthaal bij de Belgische kampioen.

"Ik ga niet bij elke kans of elke klim aanvallen", maakt Evenepoel duidelijk. "Ze staan bij Jumbo-Visma met drie man in de top acht, zij hebben alle kaarten in handen. Het is niet aan ons. Ik vind het zelf ook niet nodig om elke keer aan te vallen. Er is nog veel tijd."