Arnaud De Lie vertelt zijn geheim na zijn indrukwekkende zege in Québec

Arnaud De Lie heeft met de GP de Québec zijn 1e grote zege geboekt. Achteraf vertelde de debutant dat de vorige edities hem veel geholpen hadden.

De GP de Québec eindigde op een massasprint. Arnaud De Lie was eerst niet te zien, maar dan kwam hij vanuit de achtergrond opeens opzetten. Hij rolde iedereen op en won zo bij zijn 1e deelname op een indrukwekkende manier in Québec. Het was ook meteen zijn 1e WorldTour-zege.

"Ik heb alle vorige edities van deze wedstrijd gezien en dat hielp me wat", vertelde De Lie in het flashinterview. "Zo zag ik dat Michael Matthews in de vorige edities telkens laat zijn spurt inzette."

Nog voor de spurt zat De Lie erg ver. "Gelukkig had ik nog 2 ploegmaats bij me", ging De Lie verder. "Zo kon ik met snelheid van achteruit komen."

Zondag is het de GP de Montréal. Die telt bijna 5000 hoogtemeters en is zo eerder voor klimmers. "Dan zal Maxim Van Gils onze vooruitgeschoven man zijn, maar met deze vorm is er voor mij misschien ook wel nog iets mogelijk", liet De Lie nog via de teamkanalen weten.