'Soudal Quick-Step ziet ex-winnaar Omloop Het Nieuwsblad naar Astana vertrekken'

De voorbije 4 seizoenen reed Davide Ballerini voor Soudal Quick-Step. Eind 2023 is hij einde contract en vooralsnog kwam er geen contractverlenging.

Volgens La Gazzetta dello Sport zou de Italiaan naar Astana trekken. Daar zou hij de klassieke kern komen versterken.

Info @Gazzetta_it - @ballero_94 will leave @soudalquickstep at the end of 2023 after 4 seasons. Except changes of last hour, the @OmloopHNB winner (2021) will join @AstanaQazTeam from 2024 according to our sources @cycling_podcast