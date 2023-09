Beloond voor zijn vele aanvalswerk: Remco Evenepoel wint extra prijs in de Vuelta

Remco Evenepoel heeft de Prijs voor de Superstrijdlust in de Vuelta gewonnen. Daarmee wordt hij voor zijn aanvalsdrang beloond. In totaal won hij ook 3 ritten en het bergklassement.

Na zijn offday richting de Tourmalet veranderde het wedstrijdplan van Remco Evenepoel. Een goed klassement was niet meer het belangrijkste en hij focuste zich op ritzeges.

In de bergen ging Evenepoel verschillende keren mee. Telkens pakte hij heel wat punten voor het bergklassement, waardoor de bergtrui in het vizier kwam.

De vele aanvalslust resulteerde in nog 2 extra ritzeges. Zo had hij met zijn zege in de 3e rit 3 ritzeges in de Vuelta. Ook won hij met een straat voorsprong het bergklassement.

Zo werd het voor Evenepoel ondanks die offday toch nog een mooie Vuelta en op de laatste dag werd die nog mooier. De organisatie maakte bekend dat hij de Prijs voor de Superstrijdlust krijgt. Zo volgde hij Marc Soler op.