'Renner van Jumbo Visma zet vroeger dan verwacht punt achter seizoen en vertrekt zo goed als zeker'

Bij Jumbo Visma zijn het dit jaar niet alleen succesverhalen. Tobias Foss beleefde niet bepaald het seizoen dat hij wou beleven.

Foss werd in 2022 wereldkampioen tijdrijden in Wollongong, maar in 2023 kon hij geen enkele overwinning achter zijn naam bijschrijven. Zijn grote doel, de Giro d’Italia, moest hij laten schieten door een coronabesmetting in de Ronde van Romandië.

Zelf laat hij nu weten dat het seizoen erop zit, omdat hij oververmoeid is, zo vertelt hij aan GD.no. “Ik probeerde zoals gewoonlijk te trainen, maar toen viel ik terug. Ik heb al herhaaldelijk pauzes moeten nemen, maar voorlopig heb ik nog geen balans kunnen vinden qua activiteit en rust”, zegt hij.

Mogelijk zijn het ook zijn laatste kilometers voor Jumbo Visma geweest. Hij wordt nog altijd gelinkt aan een transfer naar INEOS Grenadiers. Daar zou hij zich vooral op het tijdrijden willen toespitsen. Met Filippo Ganna en Joshua Tarling hebben ze alvast de nodige knowhow aan boord.