Marianne Vos komt met update na nieuwe operatie, maar heeft slechts nieuws voor veldritfans

Marianne Vos zit opnieuw op de fiets na een operatie aan haar liesslagader. Maar in het veld zullen we de Nederlandse niet zien.

Vos ging vijf weken geleden onder het mes en zit midden in haar revalidatie. "Sinds een week mag ik om de dag een uurtje fietsen", vertelt Vos op haar sociale media.

"In de komende drie weken zullen we de trainingen opvoeren qua tijd en intensiteit, tot we in week acht van de revalidatie iedere dag twee uur zullen trainen." Maar het veldritseizoen komt toch te vroeg voor Vos.

"Vorige week zat ik samen met mijn nieuwe coach Rutger Tijssen om een plan te maken voor 2024. De eerste en belangrijkste focus zal zijn het bouwen van een solide basis, wat betekent dat er geen crossen op het programma zullen staan.