📷 Intermarché-Circus-Wanty straft Gerben Thijsen zwaar na racistisch incident in China

Gerben Thijssen en zijn Estse ploegmaat Madis Mikhels mogen de Gree-Tour of Guangxi niet rijden van hun ploeg Intermarché-Circus-Wanty. De twee renners kwamen in opspraak na een racistisch incident.

De Gree-Tour of Guangxi, die van woensdag tot dinsdag wordt gereden, een rittenkoers in China. Intermarché-Circus-Wanty zal echter maar met vijf renners in plaats van zeven aan de start komen na een racistisch incident met Thijsen en Mikhels.

Thijssen postte deze week een foto op zijn Instagram van Mikhels die met zijn vingers zijn ogen in een spleet trekt. Dat racistisch gebaar zorgde voor heel wat ophef op sociale media en leidde tot het startverbod door de ploeg.

Excuses

"We betreuren oprecht het gedrag van onze renners en de beelden die daarvan verschenen zijn op sociale media", aldus Intermarché-Circus-Wanty. "We willen ons dan ook excuseren bij het Chinese publiek en fans, de overheid van Guangxi, de Chinese wielerbond en alle betrokken partijen bij de organisatie voor het beeld dat we van onze sport hebben gecreëerd."

"Ons team, dat bestaat uit meer dan 15 nationaliteiten, en onze partners komen altijd op voor gelijke rechten en vechten dagelijks tegen racisme. We trekken Madis Mihkels en Gerben Thijssen terug uit de koers en zullen de nodige stappen ondernemen om dit incident af te handelen."

De bewuste foto