De Cauwer streng voor Jumbo-Visma over Van Aert: "Fout signaal van de ploeg"

Wout van Aert mikt al jaren op die heilige week van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. José De Cauwer vindt echter dat Jumbo-Visma de verwachtingen ook te hoog legt.

Jumbo-Visma had dit jaar vijf doelstellingen, waarvan ze er slechts één niet konden afvinken. Wout van Aert kon niet winnen in de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix. In de Ronde werd hij vierde, in Roubaix derde.

Van Aert blijft ieder jaar jagen op die overwinning in de Ronde en Roubaix. In 2020 was hij al eens tweede in de Ronde in een sprint met Van der Poel. In Parijs-Roubaix werd hij vorig jaar tweede, dit jaar was Van Aert derde.

Druk van Jumbo-Visma

Toch vindt José De Cauwer dat er ook te veel druk op de schouders van Van Aert wordt gelegd. "Hoewel we de lat hoog mogen leggen voor hem, mogen we ons niet blindstaren op Parijs-Roubaix en de Ronde alleen", zei De Cauwer bij Sporza Daily.

Ook van Jumbo-Visma zelf vindt De Cauwer dat er te veel druk komt. "Ik vond dat een fout signaal van de ploeg. Dat brengt wel heel veel druk op de schouders van een renner, zelfs die van Wout van Aert."