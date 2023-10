Sven Vanthourenhout steekt loftrompet af voor Belgische renners: "Fenomenaal!"

Na een fantastisch 2022 was ook 2023 een absoluut topjaar voor de Belgische wielrenners. België klopte af op een recordaanval van maar liefst 29 overwinningen in de WorldTour en is daarmee de ongenaakbare nummer één in het UCI-landenklassement.

Met Remco Evenepoel, Wout van Aert, Jasper Philipsen en Arnaud De Lie staan er ook vier landgenoten in de top vijftien van de algemene individuele ranking. Een prestatie om u te zeggen, zo vindt ook bondscoach Sven Vanthourenhout. “Fenomenaal, als je dat allemaal zo zwart op wit ziet”, zo vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. Vanthourenhout vindt dat de Belgen de laatste jaren vooral in de breedte een stuk sterker geworden zijn. “Het aller strafste van het hele verhaal is dat we scoren op alle fronten. België heeft een rijke wielergeschiedenis, kende fantastische coureurs, maar vandaag doen we overal mee. Dat mag best uitzonderlijk worden genoemd”, zo benadrukt de bondscoach. OOK STERK IN DE BERGEN “Er was een tijd dat je op zoek naar een Belg in de uitslag van een bergrit moest doorbladeren naar pagina twee. Nu finishten er op een bepaald moment in de Vuelta drie bij de beste dertien (Evenepoel, Uijtdebroeks en Cras, red.)", aldus Vanthourenhout, verwijzend naar de derde etappe naar Arinsal. "En niet vanuit de lange vlucht. Man tegen man tussen de andere klassementstenoren."