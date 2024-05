Na zijn eerste grote zege: Lotto Dstny spreekt straffe taal over revelatie Maxim Van Gils

Maxim Van Gils won woensdag met Eschborn-Frankfurt zijn eerste koers in de WorldTour. Bij Lotto Dstny zijn ze bijzonder tevreden over de jonge Belg.

Dit voorjaar verzamelde Maxim Van Gils al heel wat ereplaatsen, met onder meer een zevende plaats in Milaan-Sanremo, een derde in de Strade Bianche en de Waalse Pijl en een vierde plaats in Luik-Bastenaken-Luik.

Van Gils rijdt al zeven jaar voor de Lotto-ploeg, waar ze hem ieder jaar hebben zien groeien. "In zijn eerste jaar was hij nog niet super professioneel, wat betekende dat er nog heel veel progressiemarge was", zegt sportief directeur Kurt Van de Wouwer bij Sporza.

Lotto Dstny droomt met Van Gils

Voor Van de Wouwer heeft Van Gils dit jaar dan ook de stap gezet naar de wereldtop. "Als je bijvoorbeeld naar de Strade of Luik kijkt, dan zie je dat er eigenlijk maar één renner beter was: Tadej Pogacar."

Bij Lotto Dstny zijn ze dan ook bijzonder tevreden over Van Gils, die ze vooral zien als een renner voor de eendagskoersen. Al zou hij in rittenkoersen van één week ook een klassement kunnen rijden.

Van Gils voelt zich ook goed bij Lotto Dstny. "Hij ligt zeer goed in de groep, is altijd opgewekt en in voor een grapje. Het is een plezier om Maxim als ploegmaat te hebben en om met hem te werken", stelt Van de Wouwer nog.