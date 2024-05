Oliver Naesen ontsnapte aan ernstige verwondingen: "Ik schrok me dood"

Oliver Naesen reed met Eschborn-Frankfurt zijn eerste wedstrijd sinds de Amstel Gold Race. Hij reed de wedstrijd niet uit, maar dat is niet verwonderlijk na wat hij 's nachts meemaakte.

De streep in Frankfurt haalde Naesen afgelopen woensdag dus niet. In de nacht van dinsdag op woensdag werd hij na middernacht opgeschrikt toen er zo'n 30 kilogram pleister van het plafond naar beneden kwam.

"Ik schrok me dood", doet Naesen zijn verhaal bij Het Nieuwsblad. Een stuk van het pleisterwerk kwam op de enkel van Naesen terecht, die daardoor wat geschaafd en gezwollen was. De schade viel al bij al nog mee.

Naesen zal extra voorzichtig zijn in de toekomst

In tegenstelling tot zijn kamergenoot Stan Dewulf had Naesen zijn bed niet achteruit geschoven, anders was het plaksel wellicht wel op zijn hoofd terechtgekomen. "Gelukkig niet, want er waren best scherpe randen aan."

Naesen en Dewulf kregen een andere kamer, maar toch was Naesen niet verrast dat het plafond naar beneden was gekomen. Tijdens zijn stretchoefeningen op zijn bed had Naesen al in de gaten hoe slecht het plaksel eraan toe was.

In het vervolg zal Naesen dus nog wat meer naar het plafond kijken als hij op hotel slaapt met de ploeg. "Als renner kom je van alles tegen, maar dit was niet alledaags", besloot hij nog.