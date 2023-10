Brent Van Moer koestert hoge ambities voor 2024: "Meedoen voor de overwinning"

Lotto Dsnty rechtte afgelopen seizoen de rug na een teleurstellend 2022 waarin het onder meer degradeerde uit de WorldTour. Arnaud De Lie was de grote man met maar liefst tien zeges, al kon de 'Stier van Lescheret' wel rekening op een solide team rond zich met onder meer Brent Van Moer.

Van Moer vertolkte vorig seizoen als helper een niet te onderschatten rol in de successen van Arnaud De Lie. Vooral in de Vierdaagse van Duinkerke (5e) en in de Ronde van Wallonië (3e) maakte de 25-jarige Bevernaar heel wat indruk.

Ook volgend seizoen wil Van Moer zich volop toeleggen op de rittenkoersen en hoopt hij vooral ook zelf eens de overwinning in de wacht te slepen, iets waar hij vorig seizoen tot zijn eigen grote spijt niet in slaagde.

"Natuurlijk had ik graag iets gewonnen, dat is al lang geleden voor mij maar het zat er niet in dit jaar", aldus Van Moer bij Wielerflits. "Ik ben wel tot de conclusie gekomen dat ik die rondes van een week moet kunnen winnen. Als ik blijf werken aan mijn tijdrijden, kan ik zeker een plaats opschuiven en meedoen om voor de overwinning."

Van Moer hoopt volgend seizoen ook voor het eerst in zijn carrière deel te nemen aan één van de grote rondes. "Ik weet nog niet of we de Giro gaan doen, maar de Tour? Daar wil je altijd bij zijn", zo benadrukt hij.