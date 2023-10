Jonas Vingegaard heeft mooie woorden klaar voor Remco Evenepoel en nieuwe concurrent Primoz Roglic

In de voorbije Vuelta stonden Remco Evenepoel en Jonas Vingegaard al samen aan de start. Echt strijden tegen elkaar deden ze niet, in de Tour moet dat wel het geval zijn.

Jonas Vingegaard moest de voorbije twee jaar enkel afrekenen met Tadej Pogacar, maar dat wordt volgend jaar anders. Met Primoz Roglic bij BORA-hansgrohe en Remco Evenepoel bij Soudal Quick-Step zullen er enkele nieuwe tegenstanders zijn.

Vingegaard zal Evenepoel volgend jaar zeker in de gaten houden. "Natuurlijk hou ik rekening met hem, hij is een van de beste renners ter wereld", zei de Deen na de presentatie van het parcours van de Tour bij Sporza.

Ook Primoz Roglic wordt dus volgend jaar een tegenstander van de Deen, terwijl de Vingegaard en Roglic tot nu toe altijd in dezelfde ploeg reden.

"Het is beter om Primoz als ploegmakker te hebben. Ik heb veel van hem geleerd, maar ik begrijp ook waarom hij vertrokken is. Het wordt leuk om tegen hem te strijden in de Tour."