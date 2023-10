Tadej Pogacar spreekt vol zelfvertrouwen over Tour 2024: "Het ziet er goed uit voor mij"

Tadej Pogacar moest deze zomer in de Tour de France voor het tweede jaar op rij zijn meerdere erkennen in Jonas Vingegaard. De Sloveen is er dan ook op gebrand om volgend jaar wél opnieuw met de hoofdprijs aan de haal te gaan. Het parcours lijkt hem in ieder geval goed te liggen.

Het parcours werd woensdagavond bij de voorstelling in Parijs met gemengde kritieken onthaald. Tadej Pogacar is wél enthousiast. Vooral naar de eerste week kijkt de tweevoudige Tourwinnaar bijzonder hard uit. "De eerste week vind ik erg leuk en iets moeilijker dan de afgelopen jaren", zo vertelt Pogacar bij het Franse L'Équipe. "Vanaf de start zal je een goede conditie moeten hebben. De eerste week zit vol met hoogtemeters, maar ook etappes voor de sprinters." BESLISSING OP HET EINDE Pogacar schat zijn kansen op een derde gele trui in zijn carrière zeer reëel in, al verwacht de Sloveen wel dat de beslissing pas op het einde zal vallen. De Tour wordt volgende zomer afgesloten met enkele bergritten en een tijdrit tussen Monaco en Nice. "Vooral de laatste drie dagen zullen beslissend zijn voor het verloop van de Tour", zo voorspelt Pogacar. "Ik kijk er echt naar uit. Om de Tour te winnen, zul je superbenen moeten hebben in die laatste drie etappes. Maar als ik de etappeprofielen zie, moet ik glimlachen. Deze Tour de Francs is veelbelovend."