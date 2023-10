Kan Evenepoel de Tour de France winnen? Johan Bruyneel neemt standpunt in

Behoudens een verrassing, neemt Remco Evenepoel volgend seizoen voor de eerste keer in zijn carrière deel aan de Tour de France. Het parcours, dat woensdag werd voorgesteld in Parijs, is hem alvast op het lijf geschreven.

Evenepoel wil in de Tour in de eerste plaats voor ritwinsten gaan, al hopen sommigen stiekem dat hij meteen ook kan meestrijden voor de eindwinst. Voormalig wielrenner Johan Bruyneel denkt echter niet dat dit een realistische ambitie is.

Bruyneel blikte in zijn podcast 'The Move' alvast een eerste keer vooruit op de Tour en ziet Evenepoel niet als een kandidaat voor de eindzege. Bruyneel beschouwt Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar en Primoz Roglic als de grootste kanshebbers op de gele trui.

HOGER NIVEAU DAN DE VUELTA

Volgens Bruyneel is de eindoverwinning van Evenepoel in de Vuelta vorig jaar, geen garantie op succes in de Tour. Hij voorspelt dat de topvedette van Soudal Quick-Step tijd zal nodig hebben om zich aan te passen aan het niveau.

"Het is zijn eerste Tour de France. Oké, hij won de Vuelta al, maar de Tour de France is een ander spelletje", benadrukt Bruyneel. "Hij moet de kneepjes van de Tour nog leren. Vuelta-winst is één iets, maar er is echt nog een groot verschil met de Tour. Zeker als die drie jongens (Vingegaard, Pogacar, Roglic, red.) fit zijn en er gebeurt niets met hen, zal Evenepoel hen niet kunnen bedreigen."