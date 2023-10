Richard Plugge (Jumbo-Visma) onder vuur voor belangenvermenging bij nieuw project

Onder meer Jumbo-Visma, INEOS-Grenadiers, Soudal Quick-Step, Lidl-Trek, EF Education-EasyPost en BORA-hansgrohe zouden het project op poten willen zetten. Het idee is om meer inkomsten naar de ploegen te laten stromen en de beste renners in de grootste wedstrijden aan de start te krijgen.

"We moeten klaar zijn voor de toekomst", zegt Richard Plugge van Jumbo-Visma bij Radio Cycling. Ook Jonathan Vaughters van EF Education-EasyPost is een grote voorstander. "Je merkt hoe ploegen en koersorganisatoren het steeds lastiger krijgen om financieel te overleven. We hangen te veel af van geldschieters."

Maar ondertussen wordt Plugge, die al zo'n 3 jaar aan het project zou werken, beschuldigt van belangenvermenging. De Nederlander is namelijk ook voorzitter van AIGCP, de belangenvereniging voor professionele wielerploegen.

Ploegen die niet meewerken aan het project klaagden tijdens de Tour in een open brief de "dubbele pet" van Plugge aan. Er werd ook een interne audit geëist, maar die kwam er niet.

Maar Vaughters verdedigt Plugge. "Hij zaait misschien verdeeldheid, maar dat mag ons niet afleiden van deze stap voorwaarts. Dit is een broodnodige stap voor de wielersport. Dan moet je die persoonlijke conflicten opzij zetten."

