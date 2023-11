Fem van Empel doet opmerkelijke vaststelling na loodzware Koppenbergcross: "Geleden van bij de junioren"

Er staat dit veldritseizoen werkelijk geen maat op Fem Van Empel. De Nederlandse renster van Jumbo-Visma pakte woensdag met de Koppenbergcross al haar zesde overwinning op een rij, al ging het in Melden zeker niet zonder slag of stoot.

Van Empel reed na amper twee minuten al weg van de concurrentie en stelde zo haar zege in de seizoensopener van de X2O trofee al vroeg veilig. Toch kende Van Empel allesbehalve een makkelijke middag. Het zware parcours eiste zijn tol.

Door de regenval van de laatste dagen lag het parcours in Melden er bijzonder drassig en modderig bij. Het was voor de renster dan ook allesbehalve een evidentie om tempo te maken of zelfs maar in het zadel te blijven.

Slechts drie rondes

"Dit was een loodzware cross", aldus Van Empel na haar overwinning. “Ik heb hier hard op de pedalen geduwd, probeerde veel vermogen te ontwikkelen maar toch kwam je nagenoeg niet vooruit. Mijn achterwiel draaide meermaals door in de blubber en op de kasseien."

Door de zware omstandigheden werd de Koppenbergcross bij de vrouwen ingeperkd tot slechts drie rondes. "Ik denk dat het van bij de junioren geleden moet zijn dat ik nog een cross reed die slechts over drie ronden liep", merkt Van Empel op. "Je kan je niet voorstellen hoe blij ik ben dat wij hier maar drie ronden moesten rijden. Het was echt loodzwaar. Je kon nooit rustig fietsen, anders viel je om."