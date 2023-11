Storm Ciaran heeft grote gevolgen voor Belgische selectie voor het EK veldrijden

Komend weekend wordt in het Frans Pontchâteau het EK veldrijden gereden. De Belgische delegatie reisde normaal gezien donderdag samen af naar Frankrijk, maar heeft de plannen nu deels gewijzigd door toedoen van storm Ciaran.

De Belgische renners zouden normaal verzamelen in Rijsel om vervolgens samen met de TGV naar Nantes af te reizen. Omwille van storm Ciaran is echter het treinverkeer tussen Nomandië en Bretagne stilgelegd, wat de plannen van de Belgen nu stevig in de war brengt.

De Belgische delegatie heeft daarom nu besloten om niet in Rijsel maar wel in Kortrijk te verzamelen. De EK-geselecteerden zullen daarna per auto samen afreizen naar Pontchâteau. Dat bevestigde bondscoach Sven Vanthourenhout aan Het Nieuwsblad.

Voorbereiding in gevaar?

"omdat alles last minute is gewijzigd, mogen ze voor een keer ook op eigen kracht naar Frankrijk afreizen", aldus Vanthourenhout die door het noodweer mogelijk ook een deel van zijn voorbereiding zal moeten laten vallen. Ook op vrijdag zou het namelijk nog steeds fel kunnen waaien.

"Dat zou invloed kunnen hebben op het programma", zo vreest de bondscoach. "De Mixed Relay op vrijdag, dat lijkt me kantje boordje te zijn. En die wedstrijd uitstellen naar zaterdag of zondag is onmogelijk."