Johan Bruyneel pakt weer uit en voorspelt dat ook nieuw plan van Plugge en Bakala (Soudal Quick-Step) compleet zal falen

Na de mislukte fusieplannen werken Plugge en Bakala aan een nieuw project. Johan Bruyneel voorspelt dat ook dit op niets zal uitdraaien, hoewel hij er zelf voorstander van is.

Richard Plugge en Zdenek Bakala zouden de voortrekkers zijn van 'One Cycling', een nieuw project om een soort superliga te organiseren met een eigen kalender, om zo de ploegen ook aan meer financiën te helpen. "Het idee is goed en houdt steek. Het is wat zou moeten gebeuren", zegt Bruyneel in de podcast TheMove.

Al is het niet de eerste keer dat zo'n idee het levenslicht ziet. "Het is weer een nieuwe poging om het businessmodel van het profwielrennen te veranderen. Ik heb zo al verschillende projecten gezien in de laatste 23-24 jaar, maar die stuikten allemaal ineen als het echt moest gebeuren. Ik denk dat hetzelfde zal gebeuren."

BRUYNEEL ZIET HINDERNISSEN

Bruyneel legt uit waarom hij dat denkt. "Van wat ik gehoord heb, nemen slechts zes ploegen voorlopig dit initiatief: Plugge's ploeg, INEOS, Soudal Quick-Step, Lidl-Trek, BORA-hansgrohe en EF. Op papier gaat er bij deze zes ploegen op papier wel progressie in zitten, maar dan komen de hindernissen."

"Er zijn ontevreden ploegen die niet gevraagd zijn naar hun mening. Ze hebben dat gecommuniceerd naar Plugge, die de leiding neemt", weet Bruyneel. En dan is er nog een ander probleem. "Een initiatief dat komt van de ploegen, zal gesaboteerd worden door de UCI en ASO. Die hebben de macht momenteel."

UCI EN ASO WILLEN MACHT BEHOUDEN

Het is dan ook logisch dat die grote spelers de macht niet zomaar zullen afstaan. "Ze willen niet dat de ploegen machtiger worden. Mijn voorspelling: het plan zal falen."