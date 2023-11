José De Cauwer wijst Jumbo-Visma terecht over Wout van Aert: "Dat zou ik volgend jaar niet meer doen"

Wout van Aert moest dit jaar alweer tevreden zijn met ereplaatsen in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Voor José De Cauwer moet ook Jumbo-Visma in de spiegel kijken.

Wout van Aert was het hele voorjaar opnieuw bijzonder stabiel. Hij won de E3 Saxo Classic, werd tweede in Gent-Wevelgem, derde in Milaan-Sanremo. In de Ronde van Vlaanderen werd Van Aert vierde, in Parijs-Roubaix derde.

Vooral op de laatste twee koersen wordt Van Aert dan afgerekend. Dat het alweer van net niet was. Maar Van Aert botste ook op supertalenten zoals Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar. "Wout van Aert wordt geboren en vanaf zijn negen jaar moet hij tegen Mathieu van der Poel rijden. Leuk. Begin er maar aan", zegt José De Cauwer bij Het Nieuwsblad.

Jumbo-Visma

Maar ook Jumbo-Visma speelt volgens De Cauwer een rol in de druk die er op Van Aert ontstaat. De Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix winnen was één van hun vijf doelstellingen van 2023. De enige die ze uiteindelijk niet gehaald hebben.

"Ik begrijp niet goed dat Merijn Zeeman in het voorjaar zegt: Voor Wout tellen alleen de Ronde en Roubaix. Dat zou ik volgend jaar niet meer doen", zegt De Cauwer daarover.