Jasper Philipsen gebombardeerd tot favoriet voor topwedstrijd, maar probleem steekt de kop op

Jasper Philipsen was een van de beste Belgen van 2023 met vier ritzeges en de groene trui in de Tour. Kan hij ook scoren op de Olympische Spelen?

Met 19 zeges hield Jasper Philipsen zijn goede vriend Tadej Pogacar af wat de titel van internationale zegekoning betreft. De Belgische topsprinter won dus onder meer vier ritten in de Tour, maar ook de Scheldeprijs, de Classic Brugge-De Panne en werd tweede in Parijs-Roubaix.

Thomas Voeckler, die zelf vier ritten won in de Tour en in 2011 vierde werd, ziet Philipsen dan ook als een van de favorieten voor de Olympische wegrit in Parijs. "Als je zijn niveau zag, dan gaat Philipsen geen probleem hebben met het parcours. Ik denk dat een sprinter olympisch kampioen kan worden, al kan het ook een puncher zijn", zegt hij bij Cyclism'Actu.

Slechts vier renners

Voeckler is ook Frans bondscoach en weet dat er ook obstakels liggen richting de Olympische Spelen. België mag, net als Frankrijk, maar met vier renners starten in de wegrit. En twee daarvan rijden ook al de Olympische tijdrit.

De Olympische wegrit wordt iets minder dan twee weken na de Tour gereden, wat de selectie nog moeilijker maakt. "Ik heb daar mijn idee over, maar die houd ik voor mezelf. Je kunt niet lastminute beslissen of je naar de Spelen gaat, daar moet je maanden van tevoren rekening mee houden in je voorbereiding."