Tom Pidcock én een Belgisch renner maken heel veel duidelijk met bericht op Strava

We zijn eind november, maar Tom Pidcock en Laurens De Plus hebben iets bijzonders op Strava gepost. Het tweetal van INEOS Grenadiers ging op een bijzondere verkenning.

Tom Pidcock en Laurens De Plus trokken donderdag samen op verkenning. Ze reden de beruchte gravelrit die volgend jaar deel uitmaakt van de loodzware Tour de France.

De etappebouwers van de Ronde van Frankrijk sparen de renners niet voor de bijzondere editie van volgend jaar die voor één keer niet in Parijs maar in Nice zal eindigen door de Olympische Spelen.

In het parcours zitten heel wat ‘speciallekes’, met ook een gravelrit. De Plus en Pidcock verkenden de rit in de buurt van Troyes in het gezelschap van ploegleider Steve Cummings en coach Kurt Bogaerts.

Ze waren vijf uur onderweg voor net geen 157 kilometer. Met deze verkenning maakt het tweetal duidelijk dat de Tour de France voor hen de prioriteit wordt. De Plus reed de Ronde van Frankrijk nog maar één keer, in 2019 toen hij uitkwam voor Jumbo Visma.