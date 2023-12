Belgian Cycling voert wijziging door in de coaching staff

Samen met het nieuwe jaar staat ook een wijziging in de coachesstaf van Belgian Cycling voor de deur. Het gaat om nieuwe jobs voor Kim De Baat en Serge Pauwels.

Kim De Baat wordt assistent-coach voor de dames op de weg en zal daarbij huidig coach Ludwig Willems ondersteunen. Serge Pauwels, momenteel development coach, volgt Carlo Bomans op als bondscoach voor de heren junioren op de weg.

Kim De Baat, Belgische kampioene op de weg in 2022, zal vanaf volgend jaar een tandem vormen met Ludwig Willems. Ze zal zich toeleggen op de dames junioren en dames U23. Afgelopen zomer maakte De Baat een einde aan haar carrière als renster. “Ik kijk er enorm naar uit om aan deze nieuwe uitdaging te beginnen aan de zijde van Ludwig”, zegt De Baat. “De voorbije jaren creëerden we al een hele goede band en hij zal mij veel kunnen leren. Uiteraard kijk ik er ook naar uit om gaandeweg meer verantwoordelijkheden te krijgen.”

Nathalie Clauwaert, algemeen directeur: “Kim wordt een belangrijke vertrouwenspersoon binnen de federatie. Daarom is het belangrijk dat haar normen en waarden nauw aanleunen bij deze van Belgian Cycling. Ik ben ervan overtuigd dat ze ons team zal versterken met haar actuele kennis over het vrouwenwielrennen en het perfecte duo zal zijn met Ludwig Willems.”

Serge Pauwels volgt Carlo Bomans op

Serge Pauwels volgt vanaf volgend jaar Carlo Bomans op als bondscoach heren junioren. Hij zal meteen fungeren als coach op de wedstrijden. Tot aan zijn pensioen op 1 juli zal Carlo Bomans wel nog aan de slag blijven, onder meer om zijn opvolger verder wegwijs te maken wat het administratieve aspect van de job betreft.

“Met mijn werk als development coach bij Belgian Cycling heb ik de voorbije jaren een goede overgang kunnen maken naar het leven na mijn profcarrière”, zo zegt Pauwels. “Nu ben ik klaar voor een nieuwe stap. Carlo heeft de voorbije 25 jaar schitterend werk geleverd en het is een mooie uitdaging voor mij om dat werk verder te zetten en tegelijk mijn eigen stempel te drukken. Er werd bewust gekozen om niet pas in de zomer, in volle wegseizoen, als coach te starten. Wel zal Carlo mij de komende maanden nog de nodige knepen van het vak leren wat administratieve en logistieke zaken betreft.

Naast zijn rol als bondscoach bij de junioren zal Serge Pauwels op de kampioenschappen ook Sven Vanthourenhout assisteren bij de beloften en elite. Pauwels licht alvast kort toe hoe hij de rol als bondscoach wil invullen. “Ik wil geen coach zijn die gewoon een selectieheer is”, begint Pauwels. “Ik wil graag dicht bij de renners staan en hen laten bijleren op alle vlakken. De laatste jaren wint de juniorencategorie aan belang aangezien renners alsmaar sneller prof worden. Daarom moeten ze op steeds jongere leeftijd al verschillende keuzes maken. Ik wil daarom graag een klankbord zijn wanneer ze daar nood aan hebben en iemand op wie ze ook later kunnen terugvallen, wanneer ze belofte of prof zijn.”