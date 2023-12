"Beste Mathieu ooit in het veld" en "Al is het maar ritje naar containerpark": ploegleider is lyrisch én geeft opvallende reden waaraan topvorm ligt

Mathieu van der Poel is aan een waanzinnige start bezig van zijn veldritseizoen. Drie op drie én ook de manier waarop doet de monden openvallen. Zelfs van zijn eigen ploegleider Christoph Roodhooft. Die werkt al elf jaar samen met VDP, maar ...

Het vertoon in Antwerpen was groots. Zonder een bijzonder slechte start, waarbij Mathieu van der Poel uit het klikpedaal schoot, was er vermoedelijk weer geen hol aan te zien. Nu kon de rest een dik kwartier hopen op meer.

En toen kwam MvdP eraan, liet hij iedereen achter zich en begon hij aan een lange solo. Op het einde nam hij rustig de tijd om te genieten en ook met de supporters wat te dollen. De kloof had dus nog groter kunnen zijn aan de streep ook.

© photonews

Het is waanzinnig hoe de Nederlander momenteel rijdt. Voor het eerst is hij een heel jaar lang pijnvrij geweest - de pijnlijke rug en alle besognes van in en rond Tokio 2021 zijn ondertussen helemaal achter de (pun intended) rug.

Met dank aan tijdelijke verhuis naar Spanje?

"Dit is de beste Mathieu die ik ooit in het veld heb bezig gezien. Op dit moment van het seizoen - we zijn nog altijd maar voor Nieuwjaar - hebben we nog nooit een betere Mathieu van der Poel gezien. Heel straf wat hij deed in Antwerpen. Hij steekt heel duidelijk boven de rest van het deelnemersveld uit", is ook ploegleider Christoph Roodhooft lyrisch bij Het Nieuwsblad.

De verhuis naar Spanje zit er mogelijk ook voor iets tussen: "De kans dat hij daar wordt afgeleid, is gewoon veel kleiner. Thuis in België is er toch altijd iets, al is het maar een ritje naar het containerpark. Veel meer dan trainen en rusten doet hij daar niet, je kan het best vergelijken met een lange stage. En je verbruikt er door de betere weersomstandigheden gewoon minder energie om je training af te werken.”