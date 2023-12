Plan van Wout van Aert komt uit in Antwerpen: "Dan weet je wel hoe laat het is"

Wout van Aert is opnieuw tweede geworden achter Mathieu van der Poel. In de Wereldbeker van Antwerpen hield hij zich lang afzijdig, maar rekende in het slot toch af met Iserbyt.

Mathieu van der Poel schoot uit zijn klikpedaal net na de start en moest daardoor even achtervolgen in Antwerpen. Maar Wout van Aert voelde zich niet geroepen om het intiatief te nemen, hij zette zich rond zesde positie.

Na twee ronden kwam Van der Poel dan toch weer helemaal vooraan, de wereldkampioen versnelde meteen. "We hebben gezien hoe goed hij vandaag weer was en ook de betere was", zei Van Aert.

Niet verbranden

Toen de wereldkampioen gaan vliegen was, hield Van Aert zich ook afzijdig. "Ik had het vooraf wat bedacht om me niet te verbranden als hetzelfde scenario zich opnieuw zou afspelen. Want ik heb nog niet de vorm om een uur lang vol gas te rijden."

"Ik zat wel goed, maar ik had het al lastig genoeg in de eerste rondes om het tempo te volgen. Als Van der er dan nog bijkomt, dan weet je wel hoe laat het is. In de laatste twee ronden had ik nog wat over om te versnellen met Iserbyt.

Aan wereldkampioen Mathieu van der Poel was niet veel te doen, ook niet na pech. "Momenteel is Mathieu onklopbaar. Voorlopig is hij de sterkste en dat moet je ook durven toegeven.”