Supporters zeggen allemaal hetzelfde na nieuwe masterclass van Mathieu van der Poel

Ook in Antwerpen leverde Mathieu van der Poel een masterclass af. Ondanks een slechte start waarbij hij uit zijn klikpedaal schoot, stond er toch opnieuw geen maat op hem. En dus valt iedereen stilaan in katzwijm.

Drie op drie ondertussen voor Mathieu van der Poel. En ook in Antwerpen was het vertoon echt wel indrukwekkend. Hij reed na een slechte start vrij snel terug naar de kop van de koers en eens hij vertrokken was, stond er opnieuw geen maat op.

De strijd om de tweede plaats achter de eenzame van der Poel werd zo veel spannender. Achteraf logen de reacties op de sociale media er ook niet om. Iedereen is grote fan van MvdP en merkt op dat het verschil met de rest écht groot is.

Een bloemlezing van reacties op X:

Volgende cross mag ie kiezen. Starten met een rondje achterstand of met één pedaal. #vdp — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) December 23, 2023

Attent van hem dat ie het deze keer nog een kwartiertje spannend maakte. — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) December 23, 2023

't is in de cross toch vooral 'de grote 1'. #vdp — Jona (@_jona_s_) December 23, 2023

Perhaps a good idea for this season.



Maybe Van Aert could swim 🏊🏻‍♀️ faster than Van der Poel and it would make the gaps closer.#cycling #CXWorldCup https://t.co/mYfPFY3xtt — CyclingBottle (@Cyclingbottle) December 23, 2023