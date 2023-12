Sven Vanthourenhout laat zich uit over de keuzes die Wout van Aert neemt

Wout van Aert pakt het deze winter helemaal anders aan. En dat ziet ook bondscoach Sven Vanthourenhout. Ook al zal het in het veld deze winter al zeker geen wereldtitel opleveren staat de bondscoach achter zijn poulain.

"Ik val niet achterover van de exploten van Mathieu van der Poel, hij deed er in het verleden nog. En die jongens worden ook niet slechter. Elk jaar bouwen ze zolang ze gezond en fit zijn verder om iets beter te worden", aldus Sven Vanthourenhout over de toppers in het veldrijden.

Bondscoach staat achter keuzes van Wout van Aert

De bondscoach ziet dat Wout van Aert op dit moment in het veld tekortschiet tegenover van der Poel, maar weet ook dat de doelen voor 2024 dus anders zijn bij de Kempenaar: "Hij maakt andere keuzes en trekt die ook door in zijn volledige programma", aldus Vanthourenhout bij Sporza.

"Ja, ik zie dat wel graag gebeuren. Hij zit op een leeftijd dat hij andere prikkels mag krijgen en andere doelen mag stellen. Alleen al voor het moreel is het heel positief. Ik sta volledig achter zijn keuzes", is de bondscoach duidelijk.