Jean-Marie Dedecker over vrouwenwielrennen: "Door gelijkheid en woke door ons strot geramd"

Het vrouwenwielrennen is aan een serieuze opmars bezig, zeker qua populariteit. Maar staat de sport wel ver genoeg qua internationalisering?

Ploeggenotes Lotte Kopecky en Demi Vollering wonnen samen bijna alles wat er te winnen valt in het vrouwenwielrennen in 2023. Mede door haar winst in de Ronde van Vlaanderen en het WK op de weg werd Kopecky Sportvrouw van het Jaar.

En dat doet ze allemaal zonder trainer. Maar Jean-Marie Dedecker, ex-judocoach, vraagt zich af hoe volwassen de sport eigenlijk is. Want met België en vooral Nederland is het vrouwenwielrennen een sport van twee landen.

Opgedrongen

"Onder impuls van gelijkheid en woke wordt het ons door de strot geramd, maar de volwassenwording is nog aan de gang", zegt Dedecker bij Het Nieuwsblad. "Kopecky doet het geweldig, maar die prestaties halen zonder coach zou in de mannensport niet lukken."

De internationalisering moet zich nog volop doorzetten, stelt Dedecker. Hij zag hetzelfde gebeuren in het judo. Toen Ingrid Berghmans in 1980 wereldkampioene werd, deden er 18 landen mee. Nu zijn dat er 136.

"Het vrouwenwielrennen moet die sprong nog maken, maar ondertussen wordt het ons wel opgedrongen", stelt Dedecker nog eens hard.