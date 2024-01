🎥 Britten grijpen de macht in Australië, nieuwe ploegmaat Van Aert doet monden openvallen

In de voorlaatste rit van de Tour Down Under hebben de Britten toegeslagen. Er was ook een verrassende prestatie van een Nederlander bij Visma-Lease a Bike.

Na enkele etappes voor de sprinters was het in de Tour Down Under eindelijk aan de punchers en de klimmers. Op Willunga Hill was de Brit Oscar Onley de beste, hij klopte zijn landgenoot Stephen Williams en de Ecuadoriaan Jhonatan Narvaez.

Leider Isaac del Toro deed het ook opnieuw uitstekend en eindigde als achtste op 8 seconden. Maar toch verloor de Mexicaan zijn trui aan Williams, hij staat nu op 5 seconden vierde. Onley staat wel in dezelfde tijd als Williams.

Verrassende Bart Lemmen

De verrassendste prestatie kwam van de Bart Lemmen, die vijfde werd. De Nederlander rijdt sinds dit jaar bij Visma-Lease a Bike en is nog maar twee jaar renner. Daarvoor werkte hij bij het leger.

"De ploeg spreekt heel veel vertrouwen in mij uit en ik voel die waardering ook echt. Ik had niet gedacht dat ik hier met de beste klimmers kon wedijveren", zegt Lemmen achteraf

"De professionele aanpak bij Team Visma-Lease a Bike en mijn specifieke rol in het team zitten mij als gegoten. Ik ben heel tevreden met deze prestatie", klinkt het nog bij de Nederlander. Lemmen staat nu zesde in het klassement.