Volgende week zit de carrière van Zdenek Stybar erop: "Daardoor zijn de laatste jaren de mist ingegaan"

Over een week zit de carrière van Zdenek Stybar er helemaal op. In zijn thuisland Tsjechië neemt hij op het WK veldrijden afscheid van de wielersport.

De laatste twee crossen in de carrière van Zdenek Stybar zijn er met bijzonder veel symboliek. In Hoogerheide werd hij in 2014 voor de derde en laatste keer wereldkampioen, over een week volgt in Tabor het afscheid, waar hij in 2010 ook wereldkampioen werd.

"Tabor is een speciale plek voor mij. Dat WK was een droom voor mij. Ik bereidde me tot in de puntjes voor. In die geweldige sfeer wereldkampioen worden, was heel speciaal. En nu, veertien jaar later, keer ik terug naar Tabor om afscheid te nemen."

Moeilijke laatste jaren

De laatste jaren was het niet gemakkelijk voor de Tsjech. In april 2021 kreeg hij hartritmestoornissen, waarvoor hij een operatie moest ondergaan. Daarna is Stybar vooral op de sukkel geweest.

"Vier keer corona, valpartijen, blessures, die slagaderoperatie in 2022 ... Daardoor zijn de laatste jaren van mijn carrière de mist ingegaan. Jammer. Maar ik onthoud ook de vele mooie jaren bij Quick-Step, de ploeg waarmee ik zowat alles won wat er te winnen viel."

Over een week hangt Stybar dus zijn fiets definitief aan de haak. "Ik ben dankbaar dat ik die vele prachtige momenten heb mogen meemaken."