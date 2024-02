Sven Nys weet waar de sleutel ligt op het WK veldrijden: "Dan heb je echt wel een voordeel"

Vrijdag gaat het WK veldrijden van start met de mixed relay, maar er wordt vooral uitgekeken naar de wedstrijd bij de elite mannen. Sven Nys schat in wat het belangrijkste punt wordt op het parcours.

Dat Mathieu van der Poel topfavoriet is op het WK veldrijden, staat buiten kijf. De Nederlander won al 12 van zijn 13 crossen dit seizoen, enkel in Benidorm won hij niet na een botsing met een verlichtingspaal in de voorlaatste ronde.

De Nederlander werd in 2015 al eens wereldkampioen veldrijden in Tabor en kan zondag voor de zesde keer de regenboogtrui aantrekken. Zonder Van Aert en Pidcock aan de start wordt het moeilijk om hem tegen te houden.

Parcours WK veldrijden

"De vorm van de dag zal het verschil maken volgens mij. Daarnaast zullen de balken ook cruciaal zijn. Zeker in Tábor, waar de balken aan de voet van die klim liggen. Als je die heel goed springt, heb je echt een voordeel", zegt Sven Nys bij Wielerflits.

Want achter Van der Poel zijn er nog twee medailles die voor het grijpen liggen. Nys heeft met Nieuwenhuis, Van der Haar, Ronhaar en zijn zoon Thibau Nys vier kandidaten in zijn ploeg om het zilver en het brons te pakken.