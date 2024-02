Belgische ritwinnaar in Portugal: "En morgen is het aan mijn ploegmaat"

De eerste etappe van de Ronde van de Algarve leverde een Belgische ritwinnaar op. Het was een hectische etappe met uiteindelijk wel de verwachte massasprint.

De eerste etappe van de Ronde van de Algarve draaide uit op een sprint met een in de laatste kilometers uitgedunde kopgroep. Het was onze landgenoot Gerben Thijssen van Intermarché-Wanty die aan het langste eind trok.

Hij haalde het voor Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost) en Jordi Meeus (BORA-hansgrohe), waardoor we in Portugal een volledig podium der Nederlanden kregen.

Na de zege in Mallorca een nieuwe overwinning dus voor Thijssen. “Dat mag je wel een goede start van het seizoen noemen, met twee zeges”, klonk het in het flashinterview. “Het is ongelofelijk, zeker op dit niveau. Ik heb deze winter dan ook heel hard gewerkt om dit niveau te kunnen bereiken en nu zie je dat dat werk zich aan het uitbetalen is.”

Volgende rit voor ploegmaat

Volgens Thijssen was het een hectische koers, met een ontzettend zwaar slot. “In de laatste vijftien kilometer was het constant tegenwind, maar op tweeduizend meter van het einde zat toch een vervelend klimmetje. Daar had ik het toch wel lastig, maar ik wist: als ik erover weet te komen, dan zit ik in goede positie.”

Zijn ploegmaten deden het fantastisch en waren constant met zijn zessen heel alert aanwezig rondom hem. In de derde etappe komt er nog een grote kans voor Thijssen. “Maar eerst gaan we in de rit van donderdag voor Rune Herregodts”, besloot onze landgenoot.