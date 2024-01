🎥 Perfect plan van Intermarché-Wanty voor Thijssen, maar het doel is veel groter

Gerben Thijssen pakte zondag de overwinning op Mallorca. Meteen de tweede ritzege van het seizoen voor Intermarché-Wanty.

Op 25 kilometer van het einde werden de vluchters gegrepen. Een beetje vroeg, maar Intermarché-Wanty pakte het slim aan en loodste Gerben Thijssen in de sprint naar de overwinning.

“Wat een plezier om mijn ploeggenoten te bedanken die de hele wedstrijd gecontroleerd hebben en me perfect gebracht hebben”, klonk het achteraf bij onze landgenoot.

Het was een heel nerveus wedstrijdslot, maar het plannetje dat de ploeg van Thijssen voor ogen had werkte perfect. “Het team heeft een groot vertrouwen in mij, wat zich vandaag uit in een formidabele groep rondom mij om me te helpen winnen, een nieuwe trein om het voor mij mogelijk te maken om een stap te zetten.”

De Clásica de Almeria, de Ronde van de Algarve, Kuurne-Brussel-Kuurne en Parijs-Nice zijn de volgende koersen voor onze landgenoot, maar hij mikt vooral op een ritoverwinning in de Giro d’Italia.