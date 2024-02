Fabian Cancellara kijkt enorm op van uitspraak van Wout van Aert en heeft wat te zeggen

Wout van Aert deed onlangs een opvallende uitspraak over zijn toekomst. Hij vertelde wat hij na zijn avontuur bij Visma Lease a Bike van plan is.

Wout van Aert ligt nog tot eind 2026 onder contract bij Visma Lease a Bike. Hij werd vorige winter al gekoppeld aan een mogelijke transfer naar andere ploegen, maar dat is volgens onze landgenoot helemaal niet aan de orde.

Geen toestanden dus zoals met Primoz Roglic, die naar BORA-hansgrohe trok, ook al had hij nog een contract voor twee seizoenen bij de ploeg van Wout van Aert. Van Aert zal naar alle waarschijnlijkheid zijn contract uitdoen en dan kiezen voor een nieuw avontuur.

Transfer naar kleiner team

Onze landgenoot noemde, toen hij gevraagd werd welke ploeg hem wel zou aanspreken, Uno-X en Tudor Pro Cycling. Die laatste ploeg is het team van Fabian Cancellara en de Zwitser was wel geraakt door die uitspraak van Wout van Aert.

“Hij verwees naar onze structuur en onze focus op het ontwikkelen van renners”, vertelt Cancellara aan Cyclingnews. “Dat beschouw ik als een compliment. Het laat zien dat we goed werken en dat we een plan en een visie hebben.”

Of het na 2026 zover zal komen, dat zal de tijd moeten uitwijzen. Van Aert focust zich in ieder geval bij Visma Lease a Bike nog op de hiaten die er in zijn palmares zijn.