Moest Wout van Aert vertrokken zijn bij Team Visma? Drie zaken zijn doorslaggevend

Tijdens de fusiegeruchten tussen Soudal-QuickStep en Jumbo Visma was te horen dat Wout van Aert beter zou vertrekken bij zijn ploeg. Maar is dat wel zinvol?

Heel wat mensen vinden dat Wout van Aert bij Visma Lease a Bike te weinig kansen krijgt om zelf voor de zege te gaan. Hij moet te veel werk opknappen om ploeggenoten te laten winnen, klinkt de kritiek.

Toen Primoz Roglic naar BORA-hansgrohe trok en ook de fusiegeruchten tussen Soudal-QuickStep en Jumbo Visma de ronde deden was het nog meer dan anders te horen: Wout van Aert moet veranderen van ploeg om zich ten volle te ontwikkelen.

Bij de recente enquête bij 43 Belgische ploegleiders van Het Nieuwsblad zeiden maar liefst acht van hen dat onze landgenoot deze winter inderdaad beter een andere ploeg had gezocht. Greg Van Avermaet is het daarmee niet eens.

Drie redenen waarom Wout van Aert niet moet vertrekken bij Team Visma

De ex-renner geeft in een gesprek met de krant drie redenen aan waarom Van Aert ergens anders niet beter af kan zijn. “Eén: zijn salaris. Gaat Van Aert elders meer verdienen? Twee: de omkadering. Ik zie geen andere ploeg, zelfs Ineos niet, die in staat is te bieden wat Visma biedt. En drie: zijn sportieve positie”, klinkt het.

Volgens Van Avermaet is Van Aert in elke koos waar hij dat zelf wil kopman en wordt hij goed omringd door sterke ploegmaten. “Sorry, maar elke verhuis is voor Van Aert een downgrade. Waarom dan veranderen?”, besluit Van Avermaet.