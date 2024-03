Visma-Lease a Bike onthult wat de rol van Van Aert zal zijn voor Uijtdebroeks in de Giro

Wout van Aert is nog altijd op stage in Tenerife, waar hij zich voorbereidt op de klassiekers. Ook de Giro is echter niet meer veraf.

Er komen natuurlijk nog heel wat klassiekers aan voor Wout van Aert met de E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Op 4 mei staat Van Aert echter ook al aan de start van de Giro. Daar focust hij op de twee tijdritten en probeert Van Aert zelf ook enkele ritten uit te kiezen. Al zal hij ook lead-out zijn voor Olav Kooij in de vlakke sprints. Uijtdebroeks en de Giro Ook Cian Uijtdebroeks maakt zijn debuut in de Giro, hoe zullen zij samenwerken? "In de Giro staat Cian met Wout van Aert aan de start. Niet alle ogen en druk zullen op Cian zijn gericht", zegt ploegleider Grische Niermannn bij HLN. "We geloven dat hij op deze manier kan groeien. We hebben hoge verwachtingen van hem en hij heeft hoge verwachtingen van zichzelf. Tot nu toe ziet het er heel goed uit", zegt de Duitse ploegleider nog. Uijtdebroeks maakte vorig jaar zijn debuut in een grote ronde, in de Vuelta. Daar deed hij het uitstekend met een vijfde plaats in de rit naar de Tourmalet en de Angliru. In de eindstand werd Uijtdebroeks achtste.