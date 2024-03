Soudal Quick-Step kan ook zelf niet laten om er mee te lachen na wonderbaarlijke week van Remco Evenepoel

Remco Evenepoel heeft er best wel een wonderbaarlijke week op zitten. Dat is bij Soudal Quick-Step alvast de conclusie, wanneer ze naar alle klassementen in Parijs-Nice kijken.

Enkel in de algemene rangschikking moest de Belgische kampioen een renner voor zich dulden. Voor de rest pakte hij alles. Hij mag dus met een heleboel speciale truien naar huis, inclusief de groene trui van het puntenklassement. "Ik voel mij een beetje Mark Cavendish", zei Evenepoel hierover. Een quote die ze bij Soudal Quick-Step maar al te graag deelden op sociale media. Het stopt daar niet wat het lachen met deze verwezenlijking betreft. Op het X-account van de Wolfpack werden ook nog de beelden gedeeld van een Evenepoel in een groene trui tijdens de podiumceremonie. Best sprinter of #ParisNice 😁 pic.twitter.com/HEYChh4RoP — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) March 10, 2024 Het is alleszins iets waar ze bij Soudal Quick-Step met volle teugen van genieten. "De beste sprinter van Parijs-Nice", kirt het social mediateam van de wielerploeg van de pret.