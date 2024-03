Remco Evenepoel haalt de lachers op zijn hand met quote van de week

Remco Evenepoel maakte toch wel wat indruk in Parijs - Nice de voorbije week. Uiteindelijk werd hij tweede in het eindklassement, maar hij pakte wel heel wat extra troostprijzen op zondag. En dat noopte Evenepoel tot een grappige uitspraak.

Remco Evenepoel viel meermaals aan in de slotetappe en dat zou uiteindelijk heel wat opleveren voor de jonge Belg. Hij won de etappe, maar pakte en passant ook nog heel wat troostprijzen mee door zijn aanvalslust.

Hij pakte het bergklassement door op de laatste col de dubbele punten mee te snoepen en kreeg voor zijn aanvalslust ook de prijs voor de strijdlust in de slotetappe. En daar bleef het zelfs nog niet bij voor onze landgenoot.

Door de etappezege won hij ook de groene puntentrui en uiteindelijk werd hij ook tweede in het eindklassement. Over die groene trui had Evenepoel achteraf overigens wel wat te zeggen, waarmee hij de lachers op zijn hand haalde.

“I feel like Mark Cavendish” 😁



Quote of the week from @EvenepoelRemco! pic.twitter.com/Ni6cPeX2MQ — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) March 10, 2024

“Ik voel mij een beetje Mark Cavendish. Ik was er niet mee bezig, maar het is wel mooi meegenomen", aldus Evenepoel in een reactie bij Het Laatste Nieuws.

Ook op de sociale media grapte hij over de groene puntentrui. Het werd meteen online gegooid door zijn ploeg Soudal - QuickStep.