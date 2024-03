Nathan Van Hooydonck krijgt onverwacht telefoontje van opvallende koerslegende

Nathan Van Hooydonck vertelde eind vorig jaar een opvallend verhaal over zijn grote idool van vroeger. Niet veel later kreeg hij een onverwacht telefoontje.

Nathan Van Hooydonck vertelde in de podcast Stamcafé Koers een opvallende anekdote over Fabian Cancellara. Onze landgenoot deed het verhaal over de arrogantie van de Zwitser, waardoor hij plots geen idool meer was voor Van Hooydonck.

Michaël Van Damme van de podcast doet het verhaal nog eens over. “Op een dag kreeg Van Hooydonck een telefoon van een Zwitsers nummer. De man aan de andere kant van de lijn zegt: ‘I am the arrogant prick from Switzerland.’”, klinkt het.

Cancellara belde Van Hooydonck op

De eerste minuten had Van Hooydonck hoegenaamd niet door wie hij aan de lijn had, tot er plots een belletje rinkelde.

“En dan besefte hij opeens: ‘Shit, dat is Cancellara!’ Die had via via gehoord wat Van Hooydonck in die podcast had gezegd. Die zei dat, toen hij besefte dat het Cancellara was, hij nog zo groot was (brengt wijsvinger en duim naar elkaar toe, red.).”

Uiteindelijk werd het toch nog een hartelijk gesprek. De twee hebben een half uurtje met elkaar gebeld en uiteindelijk werd de hele situatie met elkaar uitgepraat.