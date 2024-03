"Nu ga je te ver": uitspraak van Jan Bakelants over Ruben Van Gucht zorgt voor algemene hilariteit

Bij Soudal Quick-Step wilden ze profiteren van het feit dat ze in Nice waren bij het einde van Parijs-Nice om ook al eens het slotweekend van de Tour de France komende zomer te gaan verkennen. En daarover werd flink gelachen.

Het was Klaas Lodewyck die na de slotdag in Parijs-Nice aankondigde dat Remco Evenepoel & co nog een paar dagen langer zou blijven in de buurt van Nice, om zo meteen het einde van de Tour de France al eens te gaan verkennen.

Marc Uytterhoeven merkte meteen op dat Klaas Lodewyck op dat moment toegaf wat het echte plan was: "We zijn hier vlakbij en we moeten nog niet naar huis. We kunnen gewoon twee dagen langer wegblijven van huis", klonk het bij Sporza met de woorden van Lodewyck.

© photonews

Twee dagen langer weg van de vrouw, dat was volgens het panel van Wielerclub Wattage de échte reden van het langer in Nice blijven van Evenepoel & co. Uiteraard met de nodige kwinkslagen, waarop ook onder het panel iedereen los ging.

Algemene hilariteit onder het panel

"Het kon wel Ruben Van Gucht zijn", prikte Jan Bakelants meteen - verwijzend naar de presentator die momenteel niet samenwoont met zijn vrouw Blanka Vlasic. Het leidde tot algemene hilariteit onder het panel.

"Nu ga je te ver", kon Van Gucht er wel mee lachen. "Jean! Nu ga je te ver, nu ga je te ver. En de clickbaits springen erop ..." En Uytterhoeven: "Ruben, die komt met twee dagen niet toe."