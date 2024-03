Windspel in Brede Koksijde Classic levert deze verrassende winnaar op

De Bredene Koksijde Classic werd een zeer stevige race, met heel veel gevechten tegen de wind. Toch kregen we uiteindelijk de kroniek van een aangekondigde sprint met een vrij omvangrijke groep. En er waren wel degelijk nog een aantal snelle mannen mee.

De Bredene Koksijde Classic is op papier een koers voor sprinters, maar als de wind vrij spel heeft, dan is er vaak veel mogelijk aan de Belgische kust. En ook de editie 2024 was er eentje waarbij de passages door De Moeren van groot belang waren.

Daarin was er onder meer een stevige actie van Arnaud De Lie, die voor Milaan - Sanremo had gepast en in België extra kilometers wilde trainen met oog op de Vlaamse voorjaarsklassiekers. Uiteindelijk kwam alles wel min of meer terug samen, waardoor we met een man of 50 naar de plaatselijke rondes gingen.

Een bedrijvige Nils Politt toonde zich daarin meermaals, uiteindelijk reed er een groepje van vijf man weg. Yves Lampaert en de 21-jarige Patrick Eddy toonden zich de twee sterksten, maar ook hun poging stierf uiteindelijk in de voorlaatste kilometer.

Luca Mozzato is de snelste sprinter in Bredene Koksijde Classic

Dan toch op weg naar een sprint met een vrij omvangrijke groep, al probeerde Sinkeldam de boel nog te verstoren. In de sprint kregen we toch een aantal van de sterke en snelle mensen die mochten sprinten voor de zege.

In de sprint ging Dylan Groenewegen van heel ver aan, maar uiteindelijk was het Luca Mozzato die nog uit het wiel sprong en de sprint regelde. Groenewegen en Thijssen vervolledigden het podium, Arnaud De Lie werd na een sterke race zesde.