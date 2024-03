🎥 Alle analisten in katzwijm als Arnaud De Lie op deze manier de natuurwetten weet te tarten

Dé inspanning van de week tot dusver in de koers? Die komt op naam van Arnaud De Lie in de Bredene Koksijde Classic. In de Moeren moest hij op heel knappe wijze een scheve situatie gaan rechtzetten.

In de Bredene Koksijde Classic werd het spel van de wind andermaal gespeeld. In de Moeren was het Arnaud De Lie die er op een bepaald moment zelf ook even uitgewaaid werd, op zo'n 50 kilometer van de streep. Met een weergaloze inspanning van zo'n twee kilometer zette hij echter met een paar stevige tussensprintjes de scheve situatie eigenhandig recht. Daarmee tartte hij quasi de wetten van de natuur en ook de analisten waren onder de indruk. Indrukwekkende De Lie krijgt open doekje "Je mag dan nog een oersterke beer zijn, maar op zo'n moment wordt het voor iedereen moeilijk. Wat een sprint dat hij hier plaatst. Als hij erbij raakt, is het echt een nummertje. Dat heb ik Mario Cipollini eens zien doen in Gent-Wevelgem", aldus Karl Vannieuwkerke op Sporza. 🚴🇧🇪 | Arnaud De Lie spot met alle wielerwetten. Hij rijdt zo van de ene naar de andere waaier. Indrukwekkend! 🚨🚨 #BredeneKoksijdeClassic



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/KNiwHTA9Nk — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 15, 2024 "Dit is de inspanning van de dag tot dusver. Wow, hij is erbij! Hoe sterk ben je dan, schitterend. En kijk hoe snel hij weet te herstellen", kon de commentator de woorden van lof niet inhouden. De beelden zijn dan ook echt wel indrukwekkend te noemen. De Bredene Koksijde Classic werd een zeer stevige editie dit jaar.