Vrouw en kinderen een gevaar voor Wout van Aert? "Houdt altijd een risico in"

Wout van Aert verbleef de voorbije drie weken op hoogtestage in Tenerife. Vooral opnieuw thuiskomen is volgens ex-renner Stijn Steels gevaarlijk.

Drie weken verbleef Wout van Aert dus op Tenerife met zijn ploegmaats Tiesj Benoot, Jan Tratnik en Per Strand Hagenes. Al die tijd moest hij zijn vrouw Sarah en zoontjes Georges en Jerome missen.

Van Aert telde af naar de dag dat hij naar huis mocht, hij is nu eenmaal een grote familieman. Een van de redenen waarom Van Aert in tegenstelling tot Evenepoel en Van der Poel niet naar Spanje verhuist.

Gevaar voor ziekte voor Van Aert

Maar volgens ex-renners Stijn Steels is er wel heel wat gevaar voor Van Aert om na drie weken terug te keren. Want wellicht zal hij zijn vrouw en kinderen en knuffel hebben gegeven.

"Logisch toch? En toch zal het ook een klein beetje met een bang hartje geweest zijn", zegt Steels bij Het Nieuwsblad. "Drie weken isolatie boven op een berg en dan terug in een land waar verkoudheden en griepjes nog welig tieren, dat houdt altijd een zeker risico in."

Steels zijn kinderen zijn al twee weken ziek, als hij nog renner was geweest, was hij nu wellicht op hotel gegaan. Omdat het gevaar om ziek te worden in de belangrijkste periode van het voorjaar natuurlijk dramatisch zou zijn.