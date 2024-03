Van der Poel heeft ondanks vertekend beeld streepje voor op Van Aert: analisten halen aan wat het verschil maakt

Mathieu van der Poel lijkt momenteel over de beste papieren te beschikken. Van Aert moet het met iets mindere kaarten doen richting de Ronde en Roubaix. De vraag is: hoeveel minder zijn die kaarten nu?

Het is iets wat in de podcast Live Slow Ride Fast ook aan bod is gekomen. Thomas Dekker heeft zich gebogen over de waardeverhoudingen tussen deze twee kanjers. "Ik denk dat Van der Poel iets beter is", steunt de voormalig wielrenner zijn landgenoot.

Een eenvoudige stelling om in te nemen aangezien het verschil tussen beiden in Harelbeke meer dan een halve minuut was. Al hoeft dat niet te betekenen dat Van Aert moet panikeren. "De kloof uit de E3 geeft een vertekend beeld. Er is zeker nog hoop."

© photonews

Terwijl weinige analisten uit de E3 conclusies wilden trekken, doet Dekker dat toch. "De conclusie dat Van der Poel beter is, is er wel." Er is volgens hem ook een duidelijke reden voor: Van der Poel blijft surfen op die golf na zijn boerenjaar 2023.

"Hij heeft iets meer moraal, maar dat heeft ook met het laatste jaar te maken", denkt Dekker terug aan de twee monumentale zeges en de wereldtitel die Van der Poel vorig jaar behaalde.