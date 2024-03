Iedereen zegt hetzelfde na val van Wout van Aert & co

Het was een zeer zware valpartij van Jasper Stuyven, Wout van Aert, Biniam Girmay, Mads Pedersen en nog een tiental andere renners. Wout van Aert huilde tranen met tuiten, omdat hij wist dat - los van de pijn - ook zijn grote doelen om zeep zijn.

Wout van Aert had alles op alles gezet om er deze weken te staan in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Daarom dat hij wekenlang in Spanje trainde en races als de Strade Bianche en Milaan - Sanremo aan zich voorbij liet gaan.

Allemaal voor niets dus, en dat hakt er ook bij de supporters flink op in, net zoals het meteen bij de val al deed op de verschillende commentatoren in de koers. Op X regende het dan ook reacties van supporters die in zak en as zaten.

Genuinely so sad to see 😢 wishing all the best to those involved but especially @WoutvanAert you can see how much it means to him and the thought of being injured with such a big season ahead and all the hard work he’s put in off-season https://t.co/9CQykyppap