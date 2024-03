Noodlot slaat toe, Karl Vannieuwkerke fors: "Kunnen we Ronde niet paar maanden uitstellen? Even geen goesting"

Wordt de Ronde van Vlaanderen zondag nog het bekijken waard? Mathieu van der Poel zal vanuit zijn zetel ongetwijfeld wakker geschoten zijn bij een vreselijke valpartij in Dwars door Vlaanderen. Alle andere favorieten voor zondag lagen er daar namelijk bij.

In de afdaling na Berg ten Houte kwamen eerst Cédric Beullens en Laurenz Rex ten val, daarna was er een verschrikkelijke valpartij met zowat alle toppers die moesten delen in de brokken. Wout van Aert, Mads Pedersen, Jasper Stuyven, Biniam Girmay, ... Allemaal lagen ze tegen het canvas.

Van Aert, Pedersen, Stuyven, Girmay, Vermeersch, Kirsch, ... bij de slachtoffers

"Het is niet waar hé. Maar jongens toch, maar jongens toch. Zijn we hier meerdere favorieten voor de Ronde van Vlaanderen kwijt?", vroeg Karl Vannieuwkerke zich meteen af bij Sporza.

Wout van Aert weende tranen met tuiten van ontgoocheling: "Het is doffe ellende. Hij gaat er opnieuw bij liggen", aldus Renaat Schotte. "Ik denk dat we hem zondag nooit aan de start zien."

Bittere, bittere tranen bij Wout van Aert & co

"Bittere, bittere, bittere tranen. Tranen van ontgoocheling en pijn." Heel veel smaakmakers voor de Ronde van Vlaanderen zullen er zondag vermoedelijk niet bij zijn. Stuyven lijkt geraakt aan het sleutelbeen, ook Vermeersch en Girmay lijken de Ronde niet te zullen halen.

"Kunnen we de Ronde van Vlaanderen niet een paar maanden uitstellen", vroeg Karl Vannieuwkerke zich meteen af. Het zal uiteraard niet gebeuren, maar het wordt een rare koers zondag. "Ik heb even geen goesting meer, José. De strijd is zo oneerlijk."