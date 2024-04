Eindelijk eens goed nieuws voor Visma-Lease a Bike, andere favoriet start niet in Parijs-Roubaix

Zondag staat met Parijs-Roubaix het derde wielermonument van het jaar op het programma. De deelnemers raken stilaan bekend.

Bij Visma-Lease a Bike delen ze al het hele voorjaar in de klappen. De lijst met gevallen renners is dan ook bijzonder lang. Zo gingen Wout van Aert, Tiesj Benoot, Jan Tratnik en Per Strand Hagenes tegen de grond.

Europees kampioen Christophe Laporte ging niet tegen de grond, maar hij werd net voor Milaan-Sanremo ziek. De Fransman kampte ook met een zitvlakblessure en koerst niet meer sinds Milaan-Sanremo.

Volgens Het Nieuwsblad zou Laporte er in Parijs-Roubaix wel weer bij zijn. Hij ging net als Matteo Jorgenson niet meer op verkenning, maar zou zondag wel aan de start staan. Vorig jaar werd Laporte 10de, in 2021 werd hij 6de.

Matej Mohoric rijdt Parijs-Roubaix niet

Matej Mohoric komt dan weer niet aan de start. De Sloveen viel in de Ronde van Vlaanderen en moest opgeven. Mohoric liep een spier- of peesblessure op, alsook een diepe snijwond aan zijn elleboog.

"Door de gevolgen van de val moet hij zich terugtrekken voor Parijs-Roubaix. Dat is een slechte situatie voor de ploeg en voor hemzelf. Maar dat is hoe het nu is", zegt zijn ploeg Bahrain Victorious op hun sociale media.